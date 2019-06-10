РИАМО - 10 июн. Городскому застройщику передадут права на земельные участки под возведение жилого комплекса «Царицыно» на юге Москвы, ему предстоит подписание договора на передачу прав и оформление документов на ввод корпусов и передачу квартир гражданам, говорится в сообщении пресс-службы комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Ранее объект перешел от застройщика акционерного общества «Московский комбинат хлебопродуктов» (АО «МКХ») к застройщику АО «Мосотделстрой №1» в рамках процедуры банкротства. Это состоялось благодаря решению мэра Москвы Сергея Собянина, он постановил завершать возведение жилого комплекса с помощью бюджетных средств.

«Между конкурсным управляющим АО «МКХ» и АО «Мосотделстрой №1» будет подписан договор о передаче городскому застройщику прав на земельные участки, объекты незавершенного строительства и обязательств перед дольщиками. Переход данных прав также подлежит государственной регистрации в установленном порядке», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Договоры аренды на вновь образованные земельные участки под строительство жилого комплекса «Царицыно» зарегистрированы в Росреестре. Теперь они могут быть переданы от акционерного общества «Московский комбинат хлебопродуктов» (АО «МКХ») городской компании акционерное общество «Мосотделстрой №1».

Чтобы акционерное общество «Мосотделстрой №1» имело возможность оформить на себя документы на ввод корпусов, а в дальнейшем передать квартиры гражданам, необходимо пройти ряд процедур. В частности, переоформить разрешения на строительство с акционерного общества «МКХ» на городского застройщика.

Жилой комплекс расположен по адресу: улица 6-я Радиальная, владение 7 (Южный административный округ). Его начали строить в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия.