РИАМО – 10 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что главе государства доложили о задержании корреспондента интернет-издания «Медуза», также Кремль обратил внимание на поправку МВД по данному делу, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я могу лишь сказать, что об этом было доложено президенту еще в пятницу в Петербурге. Было доложено, что это весьма резонансное дело», - сказал Песков.

Он напомнил, что Кремль «не имеет права вмешиваться комментариями в уголовные дела» и не будет этого делать и в данном случае. При этом в Кремле внимательно наблюдают за всеми деталями ситуации.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в Кремле приняли к сведению поправки по делу журналиста, которые опубликовала столичная полиция.

Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире журналиста также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В настоящий момент Голунов находится под домашним арестом сроком на два месяца.

Ранее на официальном сайте столичной полиции были размещены девять фотографий с изображением наркотических средств. Как выяснилось позже, только одна из них была сделана во время обысков в квартире Голунова. В связи с этим ГУ МВД России по Москве назначило проведение служебной проверки.