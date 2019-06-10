РИАМО – 10 июн. Водитель маршрутной «Газели» на дороге, ведущей к аэропорту «Быково», не справился с управлением и наехал на столб, в результате инцидента пострадали шесть пассажиров транспортного средства, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 13:20 10 июня на 1 километре автодороги, ведущей к аэропорту «Быково», водитель маршрутного транспортного средства «Газель» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бетонный столб). В результате ДТП шесть пассажиров маршрутки пострадали», – отмечается в сообщении.

На месте работают сотрудники ДПС и ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.