РИАМО - 10 июн. МЧС разослало жителям Московской области СМС-сообщения с предупреждением о грозе и сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«Росгидромет: 10 июня по Московской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны!» - говорится в сообщении.

Также в Подмосковье и Москве на понедельник объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.