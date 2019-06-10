РИАМО - 10 июн. На реке Щетинка в Осташевском сельском поселении Волоколамского городского округа праздничной программой открыли новый пляж, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Там уже давно был стихийных неофициальный пляж. А сейчас мы сделали все для создания безопасных и комфортных условий пребывания. Теперь в дополнительной зоне отдыха можно с удовольствием провести время всей семьей и дружной компанией», - сказал глава муниципалитета Михаил Сылка.

На пляже имеются игровые и спортивные элементы, зоны для раздевалок, шезлонги с укрытием и вся необходимая для пляжного отдыха инфраструктура.

Открытие пляжа состоялось в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

В рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе подготовлены туристические маршруты и разнообразные мероприятия, Они будут проходить в каждом муниципалитете. В июне - традиционный фестиваль Чайковского. Есть еще и большой блок гастрономических мероприятий.