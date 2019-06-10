РИАМО - 10 июн. В аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» с помощью бесконтактной термометрии проводится санитарно-карантинный контроль пассажиров и членов экипажа, транспортных средств и подконтрольных товаров, за май больных с опасными инфекционными заболеваниями не выявили, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«За май 2019 года должностными лицами, осуществляющими санитарно-карантинный контроль в международных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Жуковский» были осуществлены санитарно-карантинный контроль в отношении 2008 воздушных судов, 424857 членов экипажей и пассажиров и досмотр одной партии подконтрольных товаров. По результатам проведенного санитарно-карантинного контроля больных с опасными инфекционными заболеваниями не выявлено», — говорится в сообщении.

Кроме того, должностные лица, которые проводят санитарно-карантинный контроль, проводят и информационно-просветительскую работу среди пассажиров, членов экипажей транспортных средств, с личным составом пограничной и таможенной служб по эпидемиологической ситуации в мире, по инфекционным заболеваниям и мерам личной профилактики.

«В мае 2019 года в международном аэропорту «Домодедово» прошли учения управления Роспотребнадзора по Московской области и служб аэропорта по выявлению больного с подозрением на опасное инфекционное заболевание. Целью учений стала отработка взаимодействия между государственными контрольными органами и службами аэропорта при выполнении противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного с подозрением на опасное инфекционное заболевание на борту воздушного судна», — добавляется в сообщении.

Учение позволило проверить на практике систему оповещения служб, действия привлеченных специалистов и служб: при выявлении больного, оказании больному медицинской помощи, проведении эвакуации больного и проведении дезинфекции воздушного судна.