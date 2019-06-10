РИАМО – 10 июн. Собственница земельного участка в городском округе Щелково выплатит 40 тысяч рублей за засорение почв, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Накануне была проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ Юнисовой Н.Х., которая является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в городском округе Щелково. Площадь участка составляет 0,6 гектара.

«В результате проверки управлением установлен факт невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель в результате размещения на участке строительного и бытового мусора», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения Юнисова Н.Х. привлечена управлением к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.