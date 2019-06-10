РИАМО – 10 июн. Госадмтехнадзор проверил около 60 детских оздоровительных лагерей в Подмосковье, в ходе мониторинга выявили свыше 20 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Всего инспекторы проверили 58 детских оздоровительных лагерей ДОЛ, расположенных на территории региона. Было оперативно устранено 75% нарушений.

«В ходе проверок было обнаружено 24 нарушения в сфере обеспечения безопасности на территории объектов детского отдыха. Так, 18 нарушений устранены, остальные находятся в стадии исправления под контролем сотрудников надзорного органа. Все обнаруженные недочеты были оперативно устранены в ДОЛ Одинцовского округа, городских округов Клин, Подольск, Щелково и Электросталь», – заявил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Инспектируя ДОЛ, инспекторы Госадмтехнадзора проверяют наличие всех необходимых бумаг, регламентирующих безопасное функционирование детского оздоровительного учреждения, контролируют наличие средств индивидуальной защиты, планов эвакуации.

«К своей работе инспекторы подходят внимательно и ответственно, так как внимательность при проведении надзорных мероприятий – один из краеугольных камней в фундаменте детской безопасности», – дополнил глава ведомства.

Всего в Подмосковье для детского отдыха в 2019 году предназначены 98 детских лагерей. Проверки ДОЛ проводятся комиссиями в течение года согласно утвержденному графику.