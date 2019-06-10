РИАМО – 10 июн. Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева взяла под контроль ситуацию с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

Сейчас Голунов находится под домашним арестом сроком на два месяца. Руководство «Медузы» считает, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности.

«Мы постоянно держим на контроле все, что происходит, собираем всю информацию. Вчера публично озвучили все моменты, связанные с его задержанием, но хотелось бы это рассмотреть с точки зрения прав человека: все ли было так, как должно быть. Планирую подумать над тем, как в рамках домашнего ареста его можно посетить. Хочу проработать вопрос, как это можно осуществить», – сказала Потяева в эфире радио Sputnik.

По ее словам, общественный резонанс помогает следить за соблюдением прав человека в этом деле.

«Идет общее недоумение журналистского сообщества, правозащитников, наш совет по правам человека высказал свою позицию. Конечно, это помогает. Эта тема в обсуждении и под постоянным общественным контролем. Поэтому не давать объяснений уже невозможно», – отметила Потяева.

Она добавила, что сделала запросы о качестве расследования в прокуратуру города Москвы и в МВД.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире журналиста были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы.

Ранее главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, что в биоматериалах Голунова не обнаружили следов наркотиков.

Утром в понедельник редакции «Коммерсанта», «Ведомостей» и РБК выпустили совместное заявление в поддержку Голунова, потребовав детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к его задержанию, на соответствие законодательству. Также в Сети создана петиция, автор которой требует освободить журналиста и выяснить все подробности его задержания. Петицию подписали уже около 150 тысяч человек.