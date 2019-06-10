РИАМО – 10 июн. Существует вероятность, что продюсер Бари Алибасов больше не сможет глотать, артист пробудет в реанимации еще неделю, сообщает в понедельник kp.ru.



Ранее сын продюсера Бари Алибасов-младший рассказал, что у его отца начались осложнения - неправильно зарастает один из ожогов в кишечнике. Однако опасности для жизни пациента уже нет.



«Бари Каримович до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна. Все, что удалось узнать у одного из медиков, - вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода», — сказал PR-директор артиста Вадим Горжанкин.



Он добавил, что, по словам врачей, Алибасов будет в реанимации еще неделю. У продюсера циркулярное сужение пищевода – неизвестно, как он будет глотать и принимать пищу.



Четвертого июня Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с сильнейшим ожогом пищевода. Состояние артиста оценивали как тяжелое.