РИАМО - 10 июн. Представители Московской области завоевали третье и пятое место в гонке «спринт» на чемпионате Европы по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах, который проходит с 8 по 11 июня в польском Вроцлаве, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Представитель Московской области Валерий Глухов уже становился победителем чемпионата Европы по велоориентированию. В нынешнем сезоне подмосковный ориентировщик находится в отличной форме, о чем лучше всего говорят результаты – вчера Валерий Глухов стал вторым в смешанной эстафете в команде, а сегодня завоевал бронзу текущего чемпионата Европы в личном зачете», – отметил министр физической культуры и спорта Подмсоковья Роман Терюшков.

Подмосковные женщины-спортсменки также добились успеха на чемпионате: пятое место досталось Анастасии Свирь.

В заключительный день соревнований ориентировщикам предстоит посостязаться друг с другом в дисциплине «масс-старт».