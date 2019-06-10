РИАМО - 10 июн. Специалисты Мосгосстройнадзора и Центра экспертиз совместно проверят процесс возведения жилого дома, который появится на территории киноконцерна «Мосфильм» на западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Крупный многофункциональный производственно-культурный и офисно-жилой комплекс строят на базе федерального государственного унитарного предприятия «Киноконцерн «Мосфильм» на улице Мосфильмовская в районе Раменки.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Специалисты Центра экспертиз (государственное бюджетное учреждение «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве») проконтролируют качество каменной кладки и ширину проемов. Проверят, насколько кровля отвечает обязательным требованиям стандартов, сводов правил и проекту.

На территории возле комплекса специалисты ведомства определят концентрацию вредных веществ и уровень шума. Если будут зафиксированы превышения предельно допустимого уровня, к участникам строительства будут применены меры административного воздействия, а также выданы предписания с конкретными сроками устранения нарушений.

Плановые проверки пройдут на строительстве восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная», южного участка большой кольцевой линии «Каховская» – «Проспект Вернадского» и Некрасовской (Кожуховской) линии метро. Кроме того, обследуют ход строительства Дорожной улицы от Кантемировской улицы до Московской кольцевой автодороги, дублера Остафьевского шоссе в новой Москве, реконструкцию улицы Василисы Кожиной, а также улично-дорожную сеть к парку развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме.