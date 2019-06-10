РИАМО - 10 июн. Этим летом в «Детском наукограде» в городском округе Клин смогут отдохнуть свыше 300 ребят по социальным путевкам «Мособлгаза», специалисты обучат детей навыкам безопасности, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В «Детском наукограде» на территории детского оздоровительного лагеря «Чайковский» городского округа Клин стартовала первая социальная смена от АО «Мособлгаз».

«Отдых организован для одаренных детей, победителей районных и областных олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, детей из малообеспеченных или неполных семей, детей-сирот, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Московской области», – отмечается в сообщении.

Впервые в «Детский наукоград» отправились дети-победители проекта «Безопасный дом», проведенного на обучающем портале по безопасности «Газакадемия», а также дети-победители интерактивных занятий по программе «Безопасный газ», которые проводились в течение учебного года в школах Подмосковья.

В программе благотворительных смен специалисты «Мособлгаза» проведут для ребят целый комплекс профориентационных мероприятий под общим названием «День Мособлгаза». В частности, продолжится работа по доработке проектов «Безопасный дом», а также будут проведены мастер-классы с участием профессиональной техники.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева мы с 2013 года реализуем эту благотворительную программу. За прошедшие пять лет более 1700 детей из 12 районов Подмосковья получили бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря Подмосковья и Черноморского побережья», – заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Он уточнил, что социальные смены проводятся с целью поддержки детей Московской области, проявивших способности в области науки, искусства и спорта, формирования положительного психоэмоционального состояния детей, укрепления физического здоровья, развития творческих способностей, дополнительного образования, расширения кругозора.

Праздник «День Мособлгаза» запланирован на 17 июня. Дети представят свои предложения по развитию проекта «Безопасный дом» перед наставниками и руководством «Мособлгаза».