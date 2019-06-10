РИАМО - 10 июн. Петиция за освобождение журналиста «Медузы» Ивана Голунова, опубликованная на сайте change.org, собрала уже более 148 тысяч подписей.

Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотических веществ, однако «Медуза» считает, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности.

«Есть все основания полагать, что Иван невиновен, а наркотики ему подбросили. Редакция издания «Медуза» сообщила, что ему угрожали в связи с подготовкой публикации материала. Мы требуем освободить Ивана Голунова и выяснить все подробности его задержания», - написал автор петиции.

В комментариях пользователи сайта заявили о недопустимости давления на журналистов и ограничения свободы слова.

Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире журналиста были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В настоящий момент Голунов находится под домашним арестом сроком на два месяца.

Ранее главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, что в биоматериалах Голунова не обнаружили следов наркотиков.