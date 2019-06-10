РИАМО – 10 июн. По проекту железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург ведутся проектно-изыскательские работы, пока невозможно оценить стоимость и сроки строительства, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Вы представляете, около 700 километров. Это же надо пройти всю территорию, посмотреть землеотвод, посмотреть технологии строительства пути. А это тоже 100% хайтек, потому что, если проект мы реализуем, — а я верю, что он будет рано или поздно осуществлен, — поезда пойдут со скоростью 400 километров в час. И расстояние между Москвой и Питером пассажиры будут преодолевать за два часа», - сказал Иванов в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник.

Он добавил, что проектно-изыскательские работы закончатся в 2020 году, самое позднее - в 2021 году. Затем необходимо провести финансово-экономическое обоснование проекта.

«Только после этого можно будет предлагать что-то инвесторам. Сейчас рано, нечего предложить. К середине 2020-х годов вполне возможна уже активная фаза строительства.

Но пока сказать, сколько это (проект ВСМ – ред.) будет стоить... То, что это будет стоить триллионы рублей, это я могу сказать сейчас. А сколько конкретно, никто не может сказать. РЖД начали заниматься этим», - отметил Иванов.

По его словам, с появлением железнодорожной ВСМ у людей будет широкий выбор, как быстро передвигаться между Москвой и Северной столицей – на поезде, самолете или на машине по скоростной платной автодороге, которая будет построена уже в этом году.