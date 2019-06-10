РИАМО – 10 июн. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора - рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на то, что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, они тянут показатель реальных доходов вниз», - сказал Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он отметил, что увеличение расчетов по потребительским и ипотечным кредитам влечет за собой рост расходов по уплате процентов и погашению основного тела займа. Кроме того, на доходы оказывает воздействие так называемый досчет теневого сектора в отрасли.

Реальные зарплаты жителей станы в первом квартале текущего года выросли на 1,3%, а в апреле - на 1,6%. Но в годовом выражении рост замедлился.

«В целом мы ожидаем рост заработных плат в реальном выражении, то есть выше, чем инфляция, выше, чем стоимость продовольствия, коммуналки и тех жизненно важных услуг, которые включаются в индекс потребительских цен», — подчеркнул министр.