РИАМО - 10 июн. В Московской области состоялся экологический забег «Чистое Подмосковье - к юбилею!», участники мероприятия раздельно собрали порядка 7,4 тонны мусора, победитель забега будет объявлен на награждении на круглом столе Общественной палаты Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

В экозабеге приняли участие жители 38 муниципалитетов, олимпийские чемпионы, депутаты Александр Легков и Светлана Кривелева. Старт забегу был дан на 46 площадках.

«По результатам контрольного взвешивания участники областного экологического забега «Чистое Подмосковье – к юбилею!» раздельно собрали 7,452 тонны мусора, из них: 3573 килограмма стекла, 1821 килограмм металла, 1203 килограмма пластика, 855 килограммов бумаги», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она уточнила, что победитель забега будет объявлен на награждении на круглом столе Общественной палаты Московской области в июне.

Данная общественная инициатива зародилась в прошлом году. Первыми регулярно плогинг в Московской области начали проводить общественные активисты из Красногорска. Со временем экологические забеги стали дополняться элементами квеста. В 2018 году проект «Плогинг - новый экологический вид фитнеса» красногорских общественников был удостоен премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

«В текущем году было решено распространить эту инициативу на все Подмосковье, организовав экологический забег «Чистое Подмосковье – к юбилею!». Центральной площадкой стал Долгопрудный», - уточняется в материале.

Формат мероприятия: экологический плоггинг – своеобразный гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии, экопробежка, во время которой необходимо очистить территорию от мусора. Задача участников – преодолеть маршрут от точки А до точки Б, выполняя дополнительные задания: интеллектуальные, творческие и спортивные. Основное задание - сбор наибольшего количества мусора, вес которого измеряется на финальной точке по всем фракциям.

Помимо плоггинга в программе мероприятия «Чистое Подмосковье – к юбилею!» в муниципалитетах Подмосковья: йога на природе, выставка-фермерских продуктов, мастер-классы экологической направленности интерактивная выставка «Одноразовое-многоразовое», чудеса переработки и многое другое.

Мероприятие в рамках подготовки празднования 90-летия Московской области, приуроченное ко Всемирному дню окружающей среды, организовано Главным управлением социальных коммуникаций Московской области и Общественной палатой Московской области.