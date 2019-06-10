РИАМО – 10 июн. Девять человек спасли на водоемах Москвы за выходные дни спасатели МГПСС, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В мегаполис пришло лето, а вместе с ним солнечная погода. Уже нагревшаяся вода на городских пляжах манит москвичей. К сожалению, не все отдыхающие соблюдают правила безопасного поведения на воде. Поэтому первая неделя лета не обошлась без происшествий.

«В субботу, 8 июня, в 14:40 на Мещерском пруду спасен мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения неудачно спрыгнул в воду с рыболовного мостика и разбил голову о дно. Во время патрулирования спасатели ПСС «Мещерская» Юрий Есиков и Александр Комаров увидели, как с рыболовного мостика на противоположном берегу спрыгнул человек и не всплыл. Почуяв неладное, ведь глубина в этом месте всего лишь около метра, спасатели немедленно направились к месту происшествия», – говорится в сообщении.

Уже на подходе спасатели заметили виднеющиеся на поверхности воды плечи и затылок мужчины.

«Пострадавшего в бессознательном состоянии подняли из толщи воды, уложили на спинальный щит и доставили к автомобилю скорой помощи. Бригадой медиков мужчина 1986 года рождения госпитализирован в 67 ГКБ. Причина происшествия – купание в состоянии алкогольного опьянения в запрещенном месте», – добавляется на сайте.

Восьмого июня в 17:56 во время патрулирования зоны ответственности ПСС «Левобережная» спасателями замечен мужчина, зовущий на помощь.

«В 50 метрах от берега спасатели подняли на борт катера молодого человека, выбившегося из сил во время купания. Пострадавшего доставили на ПСС и оказали первую помощь. Вскоре он был отпущен домой в сопровождении товарищей», – уточняется в материале.

Кроме того, 9 июня в 13:28 спасателями ПСС «Терлецкая» в воде замечен мужчина с рваной раной на голове. Пострадавшего подняли из воды в 10 метрах от берега.

«40-летний москвич купался в пруду в запрещенном месте в состоянии алкогольного опьянения и слабо ориентировался в пространстве. Расшиб голову после неудачного прыжка в воду. Спасатели оказали первую помощь и передали его прибывшим медикам», – дополняется на сайте.

В 14:50 в ходе патрулирования спасатели ПСС «Фили» обратили внимание на двоих мужчин, находящихся на причале «Парк Фили» в Западном округе Москвы, которые вели себя неадекватно.

«В какой-то момент оба спрыгнули в воду и стали переплывать Москва-реку. В 15 метрах от берега оба начали уходить под воду. Работники МГПСС поспешили на помощь. Одного из мужчин спасатели подняли уже из толщи воды, второго – с поверхности. Пострадавших доставили на станцию. Молодые люди в сильном алкогольном опьянении, нагло себя вели, хамили спасателям. Переданы прибывшему наряду полиции для дальнейших разбирательств», – подчеркивается в сообщении.

В Северо-Западном округе спасатели ПСС «Кировская» спасли женщину с судорогой ног. Во время купания в запрещенном месте у москвички 1975 года рождения начало сводить ноги, и она стала тонуть. Находящиеся поблизости спасатели оказали ей помощь, подняли из воды и доставили на ПСС.

«В 19:21 на Шибаевском пруду спасен мужчина. Спасатели ПСС «Кузьминки» во время наблюдения за акваторией пруда увидели, как в 300 метрах от станции один из купающихся скрылся под водой. По тревоге дежурная смена прибыла к месту происшествия. В 35 метрах от берега спасатели достали из толщи воды мужчину. Спасенный находился в состоянии алкогольного опьянения. Передан бригаде медиков», – перечисляется в сообщении.

В 20:10 на соседнем Люблинском пруду дежурные спасатели ПСС «Текстильщики» также подняли из толщи воды молодого человека в состоянии опьянения. Происшествие случилось в 20 метрах от берега и 400 метрах от поисково-спасательной станции. Пострадавший передан бригаде скорой помощи.

В 21:28 спасатели ПСС «Мещерская» стали свидетелями прыжка одного из отдыхавших в воду, после которого мужчина не появился на поверхности пруда.

«Объявив «спасательную тревогу», специалисты МГПСС поспешили на помощь. В 20 метрах от берега спасатели Станислав Филатов и Юрий Беляков нырнули за пострадавшим и подняли его из толщи воды в бессознательном состоянии. У мужчины наблюдался нестабильный пульс и дыхание. Спасатели немедленно приступили к оказанию сердечно-легочной реанимации», – отмечается на сайте.

До приезда скорой помощи мужчина пришел в сознание. В 21:40 спасенного передали бригаде медиков для госпитализации.