РИАМО – 10 июн. Выезд с Зоологической улицы на Большую Грузинскую станет удобнее, с 28 июня здесь вводят двустороннее движение, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 28 июня на Зоологической улице заработает новая схема движения: участок от дома №2 до дома №8 станет двусторонним. Это сократит путь до Большой Грузинской улицы: чтобы выехать на нее, водителям не надо будет делать крюк через улицу Красина», – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят быть внимательнее и соблюдать требования дорожных знаков.