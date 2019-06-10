РИАМО – 10 июн. Панды Диндин и Жуи привыкли к новым условиям в Московском зоопарке, рацион у животных пока остается таким же, как был родине, из Китая привозят несколько видов бамбука, а любимым их лакомством стали рисовые лепешки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Панды Динин и Жуи, которые чуть больше месяца назад приехали в Москву из Китая, успешно адаптировались к местным условиям. 30-дневный карантин прошел под контролем Государственной ветеринарной службы Москвы.

«Панды активны, чувствуют себя хорошо и уже приспособились к новым вольерам. Московский зоопарк приглашает горожан и туристов посмотреть на Диндин и Жуи в утренние часы», – говорится в сообщении.

Рацион у животных пока остается таким же, как был родине.

«Из Китая привозят несколько видов бамбука. В качестве лакомства в рационе панд – морковь и рисовые лепешки по китайскому рецепту», – уточняется на сайте.

Панд привезли в Москву из Китая в честь 70-летия дипломатических отношений стран. Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке «Волонг», а Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в заповеднике «Дуцзянъянь». Самец крупнее самки и весит 96 килограммов (она – около 58). Вес панд соответствует весу молодых особей.

«Динин и Жуи будут находиться в Москве 15 лет», – подчеркивается в сообщении.

Московский зоопарк в 2016 году обратился в посольство КНР с просьбой рассмотреть возможность передачи панд на временное содержание в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию панд. На переговоры и подготовку к приезду животных ушло три года.