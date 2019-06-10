РИАМО – 10 июн. В ходе ремонтных и реставрационных работ в Троицком соборе в Серпухове нашли тайную комнату, предположительно, здесь располагались келья или складское помещение, сообщается на сайте администрации городского округа.

«По словам специалистов, наружная стена была до пристройки к храму Дмитровского придела и расположена над главным входом на пути в колокольню», – говорится в сообщении.

Планируется, что в этой комнате отреставрируют стены и полы и вернут ей облик XIX века.

К реализации проекта по восстановлению Троицкого собора приглашают присоединиться всех неравнодушных.