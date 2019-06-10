РИАМО – 10 июн. Полный запуск Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московском регионе планируется на 2021 год - начало 2022 года, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Отдельные очереди ЦКАДа, да, были задержки, признаю. И общая на сегодняшний день ситуация такова, что весь ЦКАД целиком планируется ввести не в 2020 году, как планировалось, а в 2021-м — в начале 2022-го», - сказал Иванов в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник.

Он пояснил, что ЦКАД – это огромный проект, в котором рассчитать все до мелочей невозможно. Поэтому в ходе строительства возникают проблемы, например, необходимо перенести коммуникации или возвести экодук для безопасной миграции животных.

«Подвижки есть, задержки есть. Но они носят в основном объективный характер. <…> И потом все-таки цены, инфляция, материалы инертны, это все тоже сказывается, конечно. Когда считали в 2015 году, была одна цена, сейчас уже другая», - добавил Иванов.

По его словам, первые участки ЦКАД находятся в высокой стадии готовности, последние участки сейчас разыгрываются на конкурсе.

«У меня сомнений никаких, что в 2021-м - максимум 2022 году полностью дорога будет готова. И это облегчит ситуацию для москвичей, тех, кто ездит по МКАДу», - заключил Иванов.

ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства.

Строительство ЦКАД – первый инфраструктурный мегапроект, частично финансируемый из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая стоимость его реализации оценивается в более чем 300 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов будет профинансировано за счет средств ФНБ.