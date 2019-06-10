РИАМО – 10 июн. Уникальное мороженое создали к 80-летнему юбилею ВДНХ, лакомство приготовлено из фермерских сливок, пионов и 23-каратного золота, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Над угощением трудились шеф-кондитеры образовательного комплекса «Техноград». Мороженое получило название «ВДНХ-80».

«Также в коллекцию входят сорта «Жасмин с белым персиком», «Васильковое со льном и рожью» и «Тюльпановое». Попробовать их можно будет в течение всего лета в павильоне №63, где расположились мастерские «Технограда», – отмечается в сообщении.

Летний сезон на Главной выставке страны посвящен ее юбилею. ВДНХ продолжает удивлять гостей приятными сюрпризами, одним из которых стала уникальная коллекция мороженого, разработанная специально к 80-летию.

«Мороженое «ВДНХ-80» оригинально не только своим названием, но и рецептурой: в составе натуральные сливки 33% жирности от российских фермеров, вода, настоянная на цветах пиона, и кулинарное золото 23 карата (985-й пробы). <…> В основе всех лакомств натуральные сливки, цветы и фрукты», – добавляется в пресс-релизе.

На создание коллекции уникального мороженого кулинаров вдохновили цветы, которые распустились на ВДНХ, обновленный золотой фонтан «Дружба народов» и фирменные цвета комплекса — красный с белым, уточнил президент ассоциации кулинаров «Вкус Мира РУС» Владимир Олейников. Предприятие является партнером кулинарных мастерских павильона «Сервис.Техноград».

Увидеть и попробовать произведение кулинарного искусства можно будет на первом фестивале уникального мороженого, который пройдет в корпусе «Сервис.Техноград» (ВДНХ, строение 322) в рамках Дней инноваций кулинарного мастерства с 11 по 16 июня.

«На протяжении шести дней для всех желающих здесь будут проводиться мастер-классы по изготовлению лакомства, обучение секретам мастерства, квесты по поиску уникального мороженого и показ коллекции «Мороженое 2019–2020», – подчеркивается в материале.

Мастер-классы по приготовлению мороженого будут проходить в течение всего лета. Самостоятельно приготовить эти и другие сорта любимого летнего лакомства можно будет под руководством шеф-кондитера, победителя международных конкурсов Марины Девятко в корпусе «Сервис.Техноград» на ВДНХ.

«Юбилейный сезон на ВДНХ стартовал 30 апреля, когда состоялся торжественный запуск фонтанов. Всего на ВДНХ пройдет более 100 мероприятий, посвященных 80-летию Главной выставки страны. Впереди – открытие Зеленого театра, фестиваль искусств «Вдохновение», проект «Музыка на крыше», Фестиваль духовых оркестров, грандиозное празднование юбилея ВДНХ, День города Москвы и другие события», – заключается в сообщении.