РИАМО – 10 июн. Строительство Северо-Восточной хорды (СВХ) от Открытого до Ярославского шоссе в столице завершится в 2022 году, в общей сложности предстоит построить и реконструировать более 4,8 километра дорог, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время определена подрядная организация. В ближайшее время начнется строительство», – отметил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Подведомственное департаменту строительства Москвы ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» подвело итоги конкурса на выполнение подрядных работ по строительству эстакад основного хода, эстакад-съездов Ярославского шоссе, разворотного путепровода, железнодорожных эстакад, с реконструкцией/строительством улично-дорожной сети на участке от Открытого шоссе до Ярославского шоссе в рамках строительства СВХ.

«Единственным участником открытого конкурса в электронной форме стало ПАО «Мостотрест», которое обязуется выполнить строительство за 10,819 миллиарда рублей. Работы должны быть выполнены в течение 33 месяцев с даты заключения контракта», – уточняется в сообщении.

Подрядной организации предстоит выполнить работы в полном объеме, необходимом и достаточном для обеспечения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. В общей сложности предстоит построить и реконструировать более 4,8 километра дорог.

Проектом предусмотрено: строительство эстакады основного хода СВХ – 387 метров; строительство эстакады на левоповоротном съезде с проспекта Мира в сторону центра по СВХ в сторону Открытого шоссе – 539 метров.

Кроме того, инвестору предстоит строительство трех эстакад на правоповоротном съезде с основного хода СВХ на Ярославское шоссе – 1475 метров.

Также необходимо провести реконструкцию двух подземных пешеходных переходов по адресам: улица проспект Мира, 222, и Ярославское шоссе, 2.