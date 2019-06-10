РИАМО – 10 июн. Около 4 тонн овощей и фруктов продали на социальной ярмарке «Ценопад» в Дмитрове, удачной реализации способствовала хорошая погода, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«С 4 по 9 июня в Дмитрове прошла социальная ярмарка «Ценопад», на которой было продано рекордное количество овощей и фруктов с начала года. За 5 дней работы ярмарки было реализовано 3920 килограммов овощей и фруктов», – отметил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

По его мнению, такой удачной реализации способствовала хорошая погода.

«Кроме того, многие позиции плодоовощной продукции можно было приобрести по «ценопадной цене» способствовали большой покупательской активности», – пояснил Посаженников.

В этот раз «ценопадными» стали более 25 наименований продуктов питания.

Так, например, краснодарскую клубнику можно было приобрести по цене 200 рублей за килограмм, абрикосы – 190 рублей за килограмм, молодой картофель – 60 рублей за килограмм; огурцы – 100 рублей за килограмм, помидоры – 100 рублей за килограмм, капусту – 35 рублей за килограмм, кабачки – 90 рублей за килограмм, лук 60 рублей за килограмм.