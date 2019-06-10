РИАМО - 10 июн. В терминале «Аэроэкспресс» в столичном аэропорту «Шереметьево» 12 июня откроется интерактивная экспозиция, посвященная 90-летию Московского планетария, выставка будет работать по 11 сентября, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса».

На экспозиции будет организована фотовыставка, и показан новый уникальный экспонат Московского планетария, который ранее нигде не был представлен.

«На выставке будут представлены архивные фотографии планетария разных десятилетий: начиная с конца 20-х годов, когда был заложен первый камень в его фундамент, вплоть до сегодняшних дней. Помимо исторических кадров, посетители выставки смогут увидеть фото, рассказывающие интересные факты о планетарии», — говорится в сообщении.

Пассажиры узнают, что такое астрономическая обсерватория, о чем рассказывают экспозиции «Астрономия и физика» и «Постижение космоса», что такое музей «Лунариум» и многое другое.

Посетители терминала «Аэроэкспресс» в аэропорту «Шереметьево» смогут также познакомиться с интересным экспонатом – большим интерактивным калейдоскопом, в который сможет заглянуть любой желающий.

«Кроме того, все пассажиры «Аэроэкспресса» с 12 июня по 11 сентября смогут посетить и сам Московский планетарий со скидкой. При предъявлении билета на «Аэроэкспресс» в кассах интерактивного музея «Лунариум» скидка на посещение составит 50% в будние и 20% в выходные дни», — добавляется в сообщении.