РИАМО - 10 июн. В столичном районе Текстильщики маленькая девочка упала с высоты, ее доставили в больницу при помощи вертолета, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на улицу Малышева, дом 18, район Текстильщики, где произошло падение ребенка с высоты», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с места происшествия девочку доставили в специализированное лечебное учреждение Москвы. На борту ее сопровождала авиамедицинская бригада.