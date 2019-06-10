РИАМО - 10 июн. Пассажирам столичной подземки в понедельник днем начали раздавать питьевую воду из-за высокой температуры воздуха, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.

Ранее воду начали раздавать на станциях МЦК «Владыкино», «Стрешнево», «Андроновка», «Панфиловская».

«Также воду можно получить на станциях мосметро: «Технопарк», «Измайловская», «Кунцевская» (3), «Волгоградский проспект», «Выхино» и на всех наземных станциях Филевской линии (4)», - говорится в сообщении.

В понедельник воздух в Москве и Подмосковье прогреется до плюс 30 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза.

По стандартам, метрополитен должен раздавать воду, когда температура на станциях достигает 28 градусов и держится на этом уровне в течение полутора часов.