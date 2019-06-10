РИАМО - 10 июн. Редакция проекта «Сноб» в центре Москвы подверглась нападению неизвестного, размер причиненного ущерба пока не установлен, сообщается в Telegram-канале проекта.

«Сегодня в офис проекта «Сноб» влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист. Соответственно, и размер ущерба мы пока оценить не можем», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что после разгрома редакции, скорее всего, понадобится помощь с техникой.

«Мы маленькое нишевое издание и восстановить компьютеры для нас будет буквально огромным делом», - подчеркивается в сообщении.

В проект «Сноб» входят бумажная и электронная версии журнала, а также одноименный сайт. Редакция находится в Москве на Берсеневской набережной.