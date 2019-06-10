РИАМО - 10 июн. Полиция ищет преступника, который похитил дорогостоящий автомобиль более чем за 2 миллиона рублей в Рузском округе, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Девятого июня в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1976 года рождения с заявлением о том, что в поселке Тучково Рузского округа от участка неизвестный похитил его автомашину Toyota Highlander 2014 года выпуска. Сумма ущерба – 2,3 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.