РИАМО - 10 июн. Нейрохирурги Москвы спасли жизнь 39-летнему мужчине, у которого диагностировали мешотчатую аневризму левой средней мозговой артерии и кровоизлияние, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Мужчина 39-лет резко почувствовал сильную головную боль и вызвал скорую помощь. Пациента доставили в одну из ближайших подмосковных больниц, где ему была сделана мультиспиральная компьютерная томография и ангиография головного мозга. В ходе исследования врачи обнаружили мешотчатую аневризму левой средней мозговой артерии и кровоизлияние.

«Для оказания квалифицированной медицинской помощи мужчина был переведен в московскую клинику – региональный сосудистый центр городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева департамента здравоохранения Москвы, где оказывается комплексная нейрохирургическая помощь пациентам с цереброваскулярной патологией», – отмечается в сообщении.

Пациенту требовалась срочная операция из-за высокого риска повторного кровоизлияния, разрыва аневризмы и возможного нарушения неврологических функций. После необходимой подготовки московские нейрохирурги через небольшой разрез (мини-доступ) по брови выполнили костно-пластическую трепанацию черепа и клипирование аневризмы, выключив ее из кровотока, предотвратив возможный разрыв и кровоизлияние. Операция по установке на аневризму головного мозга специальной клипсы считается одной из самых опасных и сложных в нейрохирургии.

Врачи регионального сосудистого центра клиники Иноземцева успешно справились с поставленной задачей. Послеоперационный период протекал гладко, мужчина был полностью активизирован уже на второй день после операции. Сегодня пациент готовится к выписке под наблюдение врача невролога в поликлинике по месту жительства.