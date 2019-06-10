РИАМО - 10 июн. В Главгосстройнадзор Московской области поступили документы от первых двух застройщиков – ФСК «Лидер» и ООО «Катуар Девелопмент» - для проведения оценки строительной готовности проектов, которые застройщики планируют реализовывать по старым правилам без эскроу-счетов, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Главгосстройнадзор приступил к рассмотрению заявлений на выдачу заключений о соответствии строительной готовности проектов, которые позволяют застройщикам привлекать денежные средства дольщиков без использования счетов эскроу. В течение 15 рабочих дней со дня поступления документов застройщикам будет дан ответ», – сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

Компания ФСК «Лидер» подала документы на получение заключения о степени готовности 11 проектов, компания ООО «Катуар Девелопмент» направила заявление по одному проекту. Строительство этих объектов ведется на территории Московской области.

Застройщики смогут продолжить работу без использования счетов эскроу при соблюдении трех условий: подтверждение расчета степени готовности конструктивных элементов объекта капитального строительства; подтверждение реализации не менее 10% общей площади жилых и не жилых помещений по заключенным ДДУ; подтверждение степени готовности, исходя из размера фактически понесенных затрат на строительство.

«До 1 июля должно быть полное понимание, какие строящиеся проекты переходят на работу по эскроу, а какие соответствуют утвержденным критериям и имеют право строиться без использования счетов эскроу. Начиная с сегодняшнего дня и до конца июня, в Главгосстройнадзоре будут рассмотрены все поступившие заявления от застройщиков, осуществляющих свою деятельность в Московской области», – подчеркнул Гарибян.