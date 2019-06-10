РИАМО – 10 июн. Пьяный житель столицы устроил стрельбу в городском округе Ступино, одна из выпущенных дебоширом пуль угодила в него самого, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Ступинскую центральную районную больницу 9 июня поступил пациент с огнестрельным ранением шеи травматическим пистолетом.

«62-летний житель Москвы, будучи в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате одна из пуль, отрикошетив, попала ему в шею», – отмечается в сообщении.

Заведующий травматологическим отделением Ступинской центральной клинической больницы Заур Сулумов рассказал, что пациенту была выполнена первичная хирургическая обработка раны.

«Удалена пуля, сейчас он находится в стационаре под наблюдением врачей. Жизнь пострадавшего вне опасности, состояние стабильное», – уточнил он.

Сулумов – молодой врач, который не так давно руководит отделением травматологии Ступинской больницы. Под его шефством в учреждении проводятся такие сложные операции, как остеосинтез и эндопротезтирование. Ранее больных со сложными переломами из Ступина направляли на лечение в другие города.

«Алкогольное опьянение нередко служит фактором развития различных происшествий. Согласно статистике, каждое третье преступление в России совершается под воздействием спиртных напитков», – заключается в материале.