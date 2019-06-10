РИАМО – 10 июн. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 49% россиян их жизнь в целом устраивает, 22% - не устраивает, а 28% - устраивает отчасти, сообщает в понедельник ТАСС.

Опрос провели в мае среди 1,6 тысячи жителей страны старше 18 лет с помощью телефонного интервью.

«Согласно результатам опроса, в мае социальное самочувствие в целом улучшилось. Порядка 54% россиян оценивают экономическое положение России как среднее. Около 13% оценили экономическую ситуацию в стране выше среднего, 28% - ниже», — говорится в сообщении.

Более 60% респондентов рассказали, что материальное положение их семьи является средним, 25% оценили его как плохое, 14% считают, что их материальное положение выше среднего.

Треть опрошенных считают, что дела в России идут в правильном направлении, 41% отчасти с этим согласился, а 25% считают, что вектор развития в стране неправильный.