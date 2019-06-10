РИАМО - 10 июн. В минувшие выходные 83 тысячи пассажиров воспользовались бесплатными автобусами в районе временно закрытых станций Филевской линии столичного метро, компенсационные маршруты работали с 5 часов утра до 2 часов ночи, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

«Для горожан организовали два специальных маршрута: КМ1 и КМ2. На линии работали более 50 низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости», - говорится в материале.

Автобусы КМ1 связали станции метро «Киевская» и «Кунцевская». Маршрут КМ2 обеспечил связь между станциями «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты работали с 5 часов утра до 2 часов ночи. Интервал движения составил не более двух минут.

У временно закрытых станций метро дежурили сотрудники «Мосгортранса», они помогали пассажирам найти остановки и координировали посадку на компенсационные автобусы.

Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» были закрыты 8 и 9 июня для проведения ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновил работу утром в понедельник.