РИАМО - 10 июн. Строительство научно-технологической долины Московского государственного университета имени Ломоносова могут начать в ближайшие месяцы, ее площадь составит 17 гектаров, сейчас создана дорожная карта проекта, сообщил журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Москва в лице мэра согласилась быть участником долины. Мы передали 30% акций Москве. Город вложил значительную сумму для старта работы долины. Я уверен, что буквально в ближайшие месяцы мы начнем движение по созданию долины на территории 17 гектаров», - сказал Садовничий.

Он добавил, что сейчас создана дорожная карта проекта и сформированы различные предложения по направлениям строительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ускорить процесс создания технологической долины МГУ, что позволит объединить потенциалы университета, Российской академии наук и ведущих российских компаний.