РИАМО - 10 июн. Пассажирам станций «Владыкино», «Стрешнево», «Андроновка» и «Панфиловская» на Московском центральном кольце из-за жаркой погоды начали раздавать питьевую воду, сообщается в Twitter-аккаунте столичного метро.

«В городе жарко. Внимательно следим за температурой в мосметро. Уже раздаем пассажирам питьевую воду на станциях МЦК «Владыкино», «Стрешнево», «Андроновка», «Панфиловская», - говорится в сообщении.

Ранее на сайте «Метеоновости» сообщалось, что в понедельник воздух в Москве и Подмосковье прогреется до плюс 30 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза.