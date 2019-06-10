РИАМО – 10 июн. В Пресненском суде столицы начали оглашать приговор полковнику Дмитрию Захарченко, обвинение требует приговорить его к 15,5 годам колонии, штрафу в 494,9 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

«Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Всего Захарченко вменяются три преступных эпизода», – говорится в сообщении.

На оглашение приговора, возможно, уйдет не один день. Наказание будет озвучено позднее.

«Обвинение требует приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии, штрафу в 494,9 миллиона рублей и лишить его звания полковника, наград и медалей. Сам он считает себя невиновным», – уточняется в материале.

Захарченко был ответственен в МВД за борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года его задержали.

«По версии следствия, в 2014 году полковник с сообщником вынудили владельца сети ресторанов «Ля Маре» Меди Дусса дать им взятку в 800 тысяч долларов. В следующем году они потребовали от того же предпринимателя в благодарность за общее покровительство скидку в 50% в его ресторанах. Благодаря этому Захарченко сэкономил более трех миллионов рублей», – поясняется в сообщении.

Также полковника обвиняют в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию.

«Как выяснило следствие, в 2016 году он предупредил о готовящихся обысках финансового директора Нота-банка Галину Марчукову и ее сестру Ларису, а также организовал вывоз документов и оргтехники», – добавляется в сообщении.

Громкую славу дело Захарченко снискало после того, как стало известно, что в квартире сестры полковника нашли склад почти с девятью миллиардами рублей в разной валюте.

«Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог. СМИ выдвигали множество версий происхождения этих денег, но следствие на этот счет официально не распространяется», – резюмируется в материале.

Этого имущества Захарченко уже лишился — в ходе двух судебных процессов оно перешло государству.