РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июн. Беременную женщину, которую избили пьяные соседи в одном из домов на улице 43 Армии в подмосковном Подольске, перевели в роддом города Видное.

В Подольске в одном из домов на улице 43 Армии 31 мая беременную женщину сильно избили пьяные соседи за сделанное замечание о шуме под окнами поздно ночью. Пострадавшая была на 38 недели беременности и получила сильнейшие гематомы. Как говорилось ранее в сообщении пресс-службы Главного управления СК России по Московской области, следственными органами было организовано проведение проверки информации о несвоевременном реагировании сотрудниками полиции на сообщение о данном преступлении. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям, либо бездействию сотрудников полиции.

«Мое состояние уже лучше. Сегодня (10 июня – ред.) я нахожусь уже в медучреждении (роддоме – ред.) города Видное», – сообщила «РИАМО в Подольске» пострадавшая.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, по материалам проведенной проверки в установленном законом сроке отделом дознания УМВД было возбуждено уголовное дело по статье 116 «Побои» и статье 213 «Хулиганство» УК РФ. В настоящее время полицейскими установлены и доставлены в отдел полиции шесть граждан, причастных к свершению данного противоправного деяния. В ходе следствия установят роль каждого участника конфликта. Расследование уголовного дела продолжается.