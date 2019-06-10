РИАМО - 10 июн. В 2019 году Московский государственный университет имени Ломоносова примет 800 человек на целевое обучение, места целевого направления должны составлять 10-20% от бюджетных мест, сообщил журналистам ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Московскому университету предварительно выделено 800 мест целевиков - это серьезная цифра. Мы уже сейчас обдумываем отдельно, как работать с целевиками, будет создана структура, потому что это серьезная работа с документами, с людьми и с предприятиями», - сказал Садовничий.

Он добавил, что новым постановлением правительства Российской Федерации установлено, что места целевого направления должны составлять 10-20% от бюджетных мест в каждом вузе страны.