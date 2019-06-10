РИАМО - 10 июн. В районе Южное Медведково (СВАО) стартовало переселение из дома 32 в проезде Дежнева, это второй девятиэтажный дом из 79, включенных в программу реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Переезд стартовал 8 июня.

«Жителям предлагают квартиры в стартовых домах по адресам: улица Полярная, дом 1, корпус 2, и проезд Дежнева, дом 26, куда первыми начали переселяться жители, проживающие поблизости в старой пятиэтажке на улице Полярной, дом 3, корпус 1», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что в районе Южное Медведково в программу реновации включены 10 домов, утверждены семь стартовых площадок и работа по подбору новых продолжается.

Как отметил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман, специалистами ведомства были подготовлены 43 письма с предложениями равнозначных квартир.

«За два дня жители 29 квартир уже осмотрели предложенные варианты в новостройках, из них больше 30% дали согласие на переезд», – подчеркнул Гаман.

Он уточнил, что в районе Южное Медведково почти завершено переселение жильцов дома 3, корпус 1, на улице Полярной.

«В настоящий момент из 96 проживающих в пятиэтажке семей 89, то есть больше 90% жильцов, заключили договоры на новые квартиры с департаментом городского имущества», – дополнил руководитель департамента.

Программа реновации стартовала в 2017 году. Благодаря ей в новое жилье переедут 350 тысяч семей из 5173 домов – это более одного миллиона человек.