РИАМО - 10 июн. Начиная с этого года в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова будут готовить специалистов по таким направлениям, как медиакоммуникации, публичная политика и социальные науки, педагогическое образование и химическая технология, сообщил журналистам в понедельник ректор вуза Виктор Садовничий.

«В этом году впервые будут объявлены новые направления подготовки: медиакоммуникации, публичная политика и социальные науки, педагогическое образование и химическая технология. Для медиакоммуникаций разработана очень серьезная программа на факультете журналистики, она отвечает современным вызовам цифровой экономики и цифровому общению», - сказал Садовничий.

Он добавил, что для всех новых направлений разработано много программ, которые будут постоянно обновляться.

Ранее Садовничий сообщил, что в этом году в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова поступит около 10 тысяч человек, из них 6 тысяч примут на обучение по программам бакалавриата и специалитета.