РИАМО - 10 июн. Автомобилистов Москвы предупредили о сильном дожде и ветре, их призвали быть осторожными на дороге и сообщать о неработающих светофорах и погнутых знаках, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения столицы.

В понедельник в Москве ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза, воздух может прогреться до 30 градусов. На понедельник также объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.

«Сложно поверить, но синоптики снова пообещали печальную погоду с сильным дождем и ветром. Позаботьтесь о себе - осторожней с парковкой, осторожней на дороге», — говорится в сообщении.

Водителей также призвали звонить на номер 3210 в случае, если они заметят неработающий светофор или погнутый знак.