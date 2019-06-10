РИАМО - 10 июн. В этом году в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова поступит около 10 тысяч человек, из них 6 тысяч примут на обучение по программам бакалавриата и специалитета, сообщил журналистам в понедельник ректор вуза Виктор Садовничий.

«Московский университет принимает в этом году около 10 тысяч на первый курс. Из них 6 тысяч - это бакалавриат и специалитет и около 3 тысяч - магистратура. Таким образом, это серьезный прием, 10 тысяч специалистов придет и сядет за парты Московского университета», - сказал Садовничий.

Он добавил, что в прошлом году в МГУ подали документы около 30 тысяч человек, тогда конкурс составил семь человек на место.