РИАМО - 10 июн. Первая декада июня в столице оказалась на редкость жаркой, средняя суточная температура воздуха почти на 5 градусов превысила норму, нынешний июнь может оказаться одним из самых теплых за 130 лет, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Похожая по температурному режиму погода в столице в начале лета наблюдается в среднем один раз в 12-13 лет. Последний раз такая ситуация отмечалась в 2014 году. Но и тогда, как и в текущем месяце, обошлось без суточных рекордов максимальной температуры», - говорится в сообщении.

Самый жаркий июнь в Москве был в 1999 году, когда средняя месячная температура достигла 21,4 градуса, что на 4,8 градуса выше нормы. В тот год в июне не было установлено ни одного суточного максимума.

Сейчас синоптические процессы развиваются по типу 1999 года. Тогда жара спала во второй декаде июня и возобновилась в третьей, и за месяц выпало всего 9,5 миллиметров осадков.

У нынешнего июня есть шансы войти в число самых теплых за последние 130 лет.