РИАМО - 10 июн. Столичные следователи ходатайствуют перед судом об аресте ране задержанных шести подозреваемых в убийстве мужчины в одном из парков на юго-западе Москвы, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по городу.

Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве продолжается расследование уголовного дела об убийстве группой лиц из хулиганских побуждений 34-летнего мужчины в одном из столичных парков (пункты «ж», «и» части 2 статьи 105 УК РФ).

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 8 июня потерпевший, находясь с девушкой на мосту в одном из парков на юго-западе Москвы, сделал замечание компании мужчин, которые выражались в общественном месте грубой нецензурной бранью и оскорбительно приставали к гражданам.

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемые нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. В результате пострадавший вместе с одним из нападавших упал с моста в воду. Драка продолжилась в водоеме. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

«Впоследствии компания мужчин, продолжая свои преступные действия, подвергли избиению девушку потерпевшего и других лиц, отдыхающих в парке, а затем скрылись с места», - добавляется в материале.

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления задержано шестеро мужчин в возрасте от 23 до 29 лет. В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка всем действиям задержанных лиц и установлена роль каждого из них в совершении преступления.