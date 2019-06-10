РИАМО - 10 июн. На интернет-площадке Avito появилось объявление о продаже комплекта из трех российских газет, которые впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной журналисту «Медузы» Ивану Голунову.

«Продам три газеты «РБК», «Ведомости», «Коммерсантъ» с заголовком «Я (МЫ) ИВАН ГОЛУНОВ» от 10 июня 2019 года. Газеты хорошего качества», - написал москвич Роман.

Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотических веществ, однако «Медуза» считает, что журналист невиновен и его преследуют из-за профессиональной деятельности. Ранее пользователи соцсетей рассказали, что выпуски газет в поддержку Голунова уже невозможно найти в продаже – их раскупили еще утром.

Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В настоящий момент Голунов находится под домашним арестом сроком на два месяца.

Ранее главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, что в биоматериалах Голунова не обнаружили следов наркотиков.