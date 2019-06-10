РИАМО - 10 июн. Единый государственный экзамен по обществознанию начали писать 19,4 тысячи человек в Подмосковье в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Десятого июня в Московской области проводится экзамен по обществознанию. Испытание пишут 19,4 тысячи человек в 209 пунктах проведения», – отметила Забралова.

Она уточнила, что для наблюдения за ходом проведения экзаменов министерством образования аккредитованы 595 общественных наблюдателей, в том числе 159 представителей Российского союза молодежи.

«Обществознание является самым популярным предметом по выбору, его традиционно сдают максимум выпускников. Желаю ребятам удачи и высоких баллов. Результаты экзаменов будут известны не позднее 25 июня», – подчеркнула Забралова.