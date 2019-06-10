РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 июн. Пожарные подмосковного Подольска провели день безопасности с тренировочной эвакуацией в детском лагере «Ромашка» городского округа, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

МЧС России проводит акцию «Мое безопасное лето», в ходе которой сотрудники ведомства организуют праздничные и профилактические мероприятия в оздоровительных лагерях, дошкольных заведениях, детских домах и социальных центрах. Они проводят тренировочные занятия и уроки безопасности с викторинами, конкурсами и представлениями, а также мастер-классы и многое другое.

«Активными участниками акции стали сотрудники 24 отряда Федеральной противопожарной службы Московской области (Подольска). Очередной день безопасности пожарные провели в оздоровительном лагере «Ромашка», расположенного в микрорайоне Лаговский горокруга. Огнеборцы провели в лагере тренировочную эвакуацию и напомнили ребятам основные правила безопасности», – говорится в сообщении.

Также все желающие могли посмотреть пожарную технику и пожарно-техническое вооружение.