РИАМО - 10 июн. В Подмосковье собрали более 55 тонн клубники, по выращиванию и сбору лидирует совхоз имени Ленина, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Июнь - начало созревания и сбора подмосковной земляники садовой, или иначе - клубники. У производителей началась горячая пора. На сегодняшний день собрано более 55 тонн клубники», — сказал Разин.

Он добавил, что по выращиванию и сбору клубники в регионе лидирует совхоз имени Ленина, где более 110 гектаров полей с этой ягодой. Урожайность – 120 центнеров с гектара, объемы сбора клубники - до 60 тонн в день.

«По словам ягодников, клубника в этом году сочная и вкусная. И, самое главное, она свежая и ароматная, практически через полтора - два часа ягода попадает уже на прилавок, а затем на стол», — добавил Разин.

По его словам, цены на клубнику в этом году остались на уровне прошлогодних – примерно 250-300 рублей за килограмм.

«Ежедневно объем сбора ягоды увеличивается. Постараемся накормить подмосковной клубникой жителей региона и столицы», — заключил министр.

В прошлом году в регионе собрали 1,3 тысячи тонн клубники. В этом году сельхозпредприятия планируют увеличить показатели.